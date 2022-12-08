Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможных покупках в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф рассказал, будут ли каталонцы приобретать кого-то в зимнее трансферное окно.

«Ситуация с финансовой фейр-плей очень сложная. Купить кого-то будет почти невозможно. Я не отношусь к этому с пессимизмом или оптимизмом. Нужно реально смотреть на вещи. Мы обладаем конкурентоспособным составом. До открытия трансферного окна остался месяц. Получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем, — цитирует Кройфа Mundo Deportivo.

После 14 туров ла лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 баллов. На второй строчке располагается «Реал», который набрал 35 очков.