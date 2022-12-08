В «Барселоне» заявили, что де Йонг не продается

Директор «Барселоны» Йорди Кройф заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Френки де Йонга.

«Френки де Йонг не продается. Он наш ключевой игрок, так что это время [когда он мог уйти] прошло. Он здесь и важен для нас.

В конце лета после обсуждений по поводу ФФП он остался с нами. Френки действительно любят в «Барсе», — цитирует Кройфа Sport.es.

Летом полузащитник был близок к уходу в «Манчестер Юнайтед».

25-летний де Йонг в этом сезоне провел за «Барсу» 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.