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Испания

Сегодня, 17:07

Винисиус надеется однажды выиграть «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделилась мнением о «Золотом мяче». Бразилец заявил, что надеется в какой-то момент выиграть эту награду.

«Я надеюсь на это, но приоритетом является команда. Если я забью 60 голов, но мы ничего не выиграем, то как я могу выиграть «Золотой мяч», — цитирует игрока L'Equipe.

Церемония вручения награды состоится 30 октября в Париже (Франция).

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов

Винисиус Жуниор
Лионель Месси
ФК Реал
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