Киммих: «Моим примером для подражания всегда был Хави»

17 мая, 11:32
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что восхищается главным тренером «Барселоны» Хави.
«Моим примером для подражания всегда был Хави из «Барселоны». Он никогда не был самым великим, но он действовал с видением, следил за пасом и техникой. Он произвел на меня впечатление, и именно поэтому я с удовольствием наблюдаю за ним. Я познакомился с Хави во время нашего тренировочного лагеря в Дохе в 2019 году, и должен признать, что это был отличный опыт», — приводит слова Киммиха Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист планирует покинуть мюнхенский клуб летом и хотел бы присоединиться к «Барселоне».
Киммих в 2015 году перешел в «Баварию» из «Штутграта». Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 11 голевых передач в 45 матчах.