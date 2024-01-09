Жерар Пике объявил о возвращении в футбол в качестве тренера

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.

«Наступил новый год и после тщательных раздумий я принял решение вернуться в футбол. Я очень по нему скучал.

Я возвращаюсь не в качестве игрока, а в качестве тренера. Поделюсь деталями в конце недели", — написал Пике на своей странице в соцсети Х. Позже он удалил свой пост.

Ранее Пике говорил, что не скучает по футболу.

36-летний испанец завершил свою карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл за «Барселону» 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.