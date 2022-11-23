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Испания

23 ноября, 15:50

Жорди Альба может продолжить карьеру в «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает El Nacional.

По информации издания, мадридский клуб может попробовать подписать 33-летнего футболиста. «Матрасники» в настоящий момент ищут замену для Ренана Лоди, который перешел летом в «Ноттингем Форест».

Каталонский клуб планирует расстаться с испанским игроком, соглашение которого рассчитано до конца сезона-2023/24. Стоимость защитника, по данным портала Tranfsermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Альба был вызван в сборную Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре. Испанцы сыграют в группе с Коста-Рикой, Германией и Японией. Первый матч команды состоится сегодня, 23 ноября, против костариканцев (19.00 мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Жорди Альба
ФК Атлетико
ФК Барселона
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