23 ноября, 15:50
Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает El Nacional.
По информации издания, мадридский клуб может попробовать подписать 33-летнего футболиста. «Матрасники» в настоящий момент ищут замену для Ренана Лоди, который перешел летом в «Ноттингем Форест».
Каталонский клуб планирует расстаться с испанским игроком, соглашение которого рассчитано до конца сезона-2023/24. Стоимость защитника, по данным портала Tranfsermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Альба был вызван в сборную Испании на чемпионат мира-2022 в Катаре. Испанцы сыграют в группе с Коста-Рикой, Германией и Японией. Первый матч команды состоится сегодня, 23 ноября, против костариканцев (19.00 мск).
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