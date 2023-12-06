Захарян и «Реал Сосьедад» познают в Кубке испанскую провинцию. На Балеарах баскам устроили нервотрепку

Российский легионер снова сыграл в кубковом турнире.

Продвижение «Реал Сосьедад» в нынешнем розыгрыше Кубка Испании напоминает компьютерную игру, где с каждым пройденным раундом уровень сложности повышается. Первый соперник басков представлял шестой дивизион. В 1/32 финала дошло до четвертой по статусу испанской лиги и визита на Балеарские острова.

По большому счету, с футбольной провинцией страны сейчас знакомится не только стабильно выходящий в кубковом турнире в стартовом составе Арсен Захарян, но и вся его команда. Маленькие городки с населением порядка десяти тысяч человек, олдскульные крохотные стадионы, искусственное покрытие с несколькими видами разметки и никакого ВАР...

Так что разбитые локтем в кровь нос и губы игрока «Сосьедад» — даже не повод для выбора между желтой и красной карточкой. Расслабленные страховкой техники арбитры — а на игре работала бригада во главе с судившим в воскресенье «Барселону» и «Атлетико» Хосе-Марией Санчесом Мартинесом — не увидели эпизод и, соответственно, обошлось без свистка. Игру остановили, только увидев, что пострадавшему требуется медицинская помощь.

Это, впрочем, не значит, что «Андрач», который два года назад на этой же стадии лишь в серии пенальти уступил «Севилье», играл грубо. Напротив, нарушений было совсем немного, да и те — игровые. Зато страсти и эмоций — в избытке. Что в комплекте с уменьшенными размерами поля создавало участнику Лиги чемпионов серьезные проблемы. По большому счету, у «Сосьедад» в первом тайме был лишь один относительно перспективный момент, когда Захарян среагировал на забегание Муньоса, и его навес замыкал Андре Силва.

Португалец, которого после летнего трансфера замучили травмы, впервые попал в стартовый состав басков, и, похоже, в Испании стали забывать, как он выглядит. Поэтому, когда в начале второго тайма обыгравшийся с Одриосолой форвард отправил мяч в сетку, режиссер ошибочно записал гол не на Силву, а на Захаряна. А может быть, такое впечатление произвела активность Арсена в первом тайме?

До перерыва это было действительно так, и акцент гостей на левый фланг был очевиден. Там наш легионер сейчас — почти безальтернативная кандидатура. Травмировавшийся в последнем туре Берренечеа с большой долей вероятности вернется в строй только после наступления Нового года, и этот период — окно возможностей. Как в плане лучшего встраивания в командную игру, так и с точки зрения шансов проявить себя. Как минимум, заработав несколько результативных баллов. Но пока это не удается, и в среду несколько потенциально голевых передач Захаряна в штрафную были прерваны защитниками. А попытка удара превратилась в разминку для вратаря.

Во второй же половине матча россиянин ушел в тень. Хотя, при счете 1:0 это можно было сказать о всей команде басков. Даже появление на поле Кубо и раззабивавшегося в последних матчах Садика принципиально ничего не изменило. Зато «Ан д рач» не мог — обязан был материализовать свое рвение в забитые мячи. Уж на дополнительное время балеарцы точно на играли, упустив в концовке два убойных момента.