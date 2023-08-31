Все подробности трансфера в ла лигу.

Этим летом Арсен Захарян наконец перебрался в европейский клуб топ-лиги. «Реал Сосьедад» заключил контракт с полузащитником сборной России до конца сезона - 2028/29. Нобель Арустамян съездил в Сан-Себастьян и пообщался с Арсеном сразу после его перехода в испанский клуб для своего You T ube-канала. Футболист рассказал, как его встретили одноклубники, как переживал критику в прошедшем сезоне и о том, с кем мечтает сыграть в Лиге чемпионов.

Трансферный мандраж

— Когда понял, что ты игрок «Реал Сосьедад»? Когда майку надел?

— Вот только что, когда подписали контракт. До этого все равно был какой-то мандраж.

— Когда был пик волнения?

— Пик? Думаю, он еще будет.

— Волнение — с точки зрения перехода.

— Когда была непонятная ситуация — первый раз я не вылетел в Испанию. Вот тогда, наверное.

— И что ты думал? Что все, не полетишь?

— Ну, что может сорваться, да. По крайней мере я думал об этом.

— Это было похоже на историю с «Челси» год назад?

— Нет. Сейчас больше интереса было сюда попасть , и все ближе было к переходу, как я понял. Вот, случилось. Выдохнул. Все спрашивали, счастлив ли я . Конечно, счастлив.

— В момент обсуждения перехода ты успел вернуться еще на одну тренировку с «Динамо». Какие чувства тогда испытывал?

— Было непонятно, какое будущее. Подвешенное состояние. Ждал, что решится , — так и произошло. Понятно, что нервничал, переживал. Но если бы сказали, что сорвалось... Я бы очень нервничал. Когда я пришел на тренировку, Паршивлюк шутил больше всех. Команда переживала, хотели, чтобы все получилось. Теперь все рады.

— Как тебе твоя презентация? Обращения на русском языке, десять постов подряд с твоим лицом.

— Я не хотел, чтобы прям столько внимания было, но спасибо им за такой прием, за то, что не просто новый игрок и все, а показывают болельщикам. Я должен это внимание оправдать. Круто. Но , честно, не хотелось такого ажиотажа.

— Мне кажется , очень важно здесь — говорить. В Европе, в Испании футболисты дают развернутые ответы, они говорят свое мнение и свободно могут его выражать. Мне кажется, здесь ты должен этому научиться.

— Я это заметил, потому что испанцы много говорят. Даже по первому дню заметил, что все хотят разговаривать. Никто не молчит.

— Как ты провел первую тренировку в испанском клубе?

— Супер! Познакомился со всеми, все дружелюбные, хорошо меня приняли. Говорят, что мне тут очень понравится, что крутой город, крутая лига. Сказали: «Просто кайфуй и все». Общаемся на английском. На удивление, нормально понимаю, не ожидал даже. Мы одно время с Костей (Тюкавин. - Прим. «СЭ» ) занимались английским, но потом бросили. Однако с партнерами по команде говорили на английском. Испанский? Не довелось. Скорее [испаноговорящие ребята] учили русский, чем мы испанский.

— У тебя будет здесь переводчик?

— Не будет. Страшно ли? В целом нормально, единственная проблема — понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Сегодня мне Микел ь с этим помог. Микел ь Ой я рсабаль, капитан команды, переводил мне на английский. Я говорю, они какие-то слишком дружелюбные, прям открытые, даже чересчур . ( С меется . ) Даже мне, не особо коммуникабельному, было не особо сложно. Они там начали вопросы задавать, я им в ответ. Пришел Траоре, правый защитник, разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер! Знаю ли мат на испанском? Конечно. Ребята-латиносы в Москве матерились, я слышал. У тренера через каждое слово «пута мадре» ( « твою мать » ).

Арсен Захарян. Фото Global Look Press

Критика после сорвавшегося перехода в «Челси»

— После не получившегося трансфера в «Челси» ты провел не лучший год. Согласен?

— Да.

— И была популярная история, что Арсен разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, появились новые мысли в голове — гулянки, машины, рестораны. Как прошел этот год для тебя?

— Нормально. Было ли то, что говорили? Всегда будут говорить. Мне закопаться в яму? Пережил такой момент, ничего страшного. Кто говорит об этом? Кто сидит дома и у них вся жизнь в том, чтобы написать какой-то гневный комментарий? Пусть пишут. Меня это никогда не задевало, на это не обращал внимания.

— Но что было лишним в прошедшем сезоне?

— Все было в совокупности. От меня ждали, что буду играть как Рональдиньо, всех радугой обводить. Но и в целом тот год для команды получился неудачным. Не считаю, что только я провалил сезон. По статистике , больше всех в команде сделал [результативных действий] (Захарян в сезоне-2022/23 набрал 13 баллов по системе « гол+пас » , у Федора Смолова — 15 баллов. - Прим. «СЭ» ). Год такой получился у команды. Мы не просто так заняли 9-е место в чемпионате России. Это был не лично мой провал, хотя по игре не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне.

— Что помогло справиться с общественным негативом?

— Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений было. Хорошее восстановление. И появились силы, желание, перезагрузился после отпуска. Провел хороший матч на сборах, что еще сильнее помогло. За счет этого справился. Куда ездил в отпуск? В Сочи ездил. А потом впервые в Армению полетел. Поездил, посмотрел разные места, очень понравилось. Перезагрузился за время отпуска.

Желание — сыграть в финале Лиги чемпионов

— Ты в этом году сыграешь в Лиге чемпионов. Какие ощущения от этого?

— Это воплощение мечты в реальность. Хочу услышать гимн Лиги чемпионов вживую. Надеюсь, когда-нибудь в жизни сыграю в финале ЛЧ. Если оценивать по десятибалльной шкале, это было бы на десяточку.

— А с кем бы хотел сыграть в этой Лиге чемпионов?

— Наверное, «Интер» с Генрихом Мхитаряном. Было бы прикольно сыграть с кумиром детства, следил за ним во всех клубах. Было бы символично. Почему у него получилась такая карьера в Европе? Наверно, максимально раскрыл свой талант, плюс рано уехал в Европу. Не могу сказать, что мы часто переписываемся, но контакт есть, пару раз общались. Он мне давал совет, но какой, говорить не хочу.

— Как тебе атмосфера на матчах в чемпионате Испании?

— Стадион и атмосфера — классные. Соскучился по болельщикам и такой живой атмосфере, очень круто. Все так реагируют на любое движение! Чемпионат Испании? Ты сам видел, что тут атака на атаку. Игра без центра поля, супер, мне очень нравится.

— Против какого игрока хочешь сыграть в Испании?

— Команды, понятно, две («Реал» и «Барселона» . - Прим. «СЭ» ). Но мне было бы интересно сыграть против Гризманна. Все-таки есть какая-то предыстория. Он мне писал в социальных сетях. И недавно тоже было — спрашивал по поводу трансфера, планов. Это было месяца два назад.

Ярослав Гладышев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Гладышева — в Англию

— Ты чувствуешь некую ответственность? В том плане, что ты представляешь российский футбол в Европе.

— Пытаюсь себя не ловить на этих мыслях. Какой в этом смысл? Еще себе добавлять ответственности. Я спокойно приехал играть в футбол, тренироваться, делать свою работу, а там уже как получится. Но я уверен, что все будет нормально.

— А с точки зрения внутренней ответственности, что ты русский футболист, который переехал играть в Испанию? Это же давление.

— Не я первый, не я последний, думаю. Возможно, есть какие-то ожидания от меня, но я не пытаюсь на этих мыслях себя загнать. Спокойно к этому отношусь.

— Давай пять следующих трансферов российских футболистов в Европу. И куда?

— Хотел бы видеть Костю Тюкавина в Испании. Серега Пиняев, думаю, тоже в Испанию. Он в атаку любит играть, это чисто его футбол. Думаю, Карпукас. Он хороший футболист. Возможно, в какую-нибудь Италию. Ему бы подошло. Ярик Гладышев, надеюсь, тоже будет. И Эдуард Сперцян тоже уедет. Куда он? Та же Испания, думаю.

— Ты всех в Испанию зовешь?

— В Италии более оборонительный футбол, поэтому я Карпукаса туда. У него там сто отборов за сезон. Думаю, ему бы там хорошо было.

— А Гладышев куда?

— Думаю, он сможет в Англии выдержать. Габаритный парень.

— Твоя мечта, которую ты бы хотел купить за деньги?

— Купить бабушке дом в Майами. С детства такая поговорка у нас: «За тату и за Майами» ( «З а бабушку и за Майами » . - Прим. «СЭ» ). Когда я ехал на игру, она это говорила. Я забивал, и бабушка отмечала: «Видишь, работает». Она и сейчас перед матчами пишет. Поэтому мечта такая. Какой бюджет? Я думаю, там недешево. Миллиона два долларов, три. Это на бабушкин вкус будет. Думаю, у нее запросы неплохие будут.

— Что для тебя деньги?