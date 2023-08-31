Сегодня, 15:30
Этим летом Арсен Захарян наконец перебрался в европейский клуб топ-лиги. «Реал Сосьедад» заключил контракт с полузащитником сборной России до конца сезона-2028/29. Нобель Арустамян съездил в Сан-Себастьян и пообщался с Арсеном сразу после его перехода в испанский клуб для своего YouTube-канала. Футболист рассказал, как его встретили одноклубники, как переживал критику в прошедшем сезоне и о том, с кем мечтает сыграть в Лиге чемпионов.
— Когда понял, что ты игрок «Реал Сосьедад»? Когда майку надел?
— Вот только что, когда подписали контракт. До этого все равно был какой-то мандраж.
— Когда был пик волнения?
— Пик? Думаю, он еще будет.
— Волнение — с точки зрения перехода.
— Когда была непонятная ситуация — первый раз я не вылетел в Испанию. Вот тогда, наверное.
— И что ты думал? Что все, не полетишь?
— Ну, что может сорваться, да. По крайней мере я думал об этом.
— Это было похоже на историю с «Челси» год назад?
— Нет. Сейчас больше интереса было сюда попасть, и все ближе было к переходу, как я понял. Вот, случилось. Выдохнул. Все спрашивали, счастлив ли я. Конечно, счастлив.
— В момент обсуждения перехода ты успел вернуться еще на одну тренировку с «Динамо». Какие чувства тогда испытывал?
— Было непонятно, какое будущее. Подвешенное состояние. Ждал, что решится, — так и произошло. Понятно, что нервничал, переживал. Но если бы сказали, что сорвалось... Я бы очень нервничал. Когда я пришел на тренировку, Паршивлюк шутил больше всех. Команда переживала, хотели, чтобы все получилось. Теперь все рады.
— Как тебе твоя презентация? Обращения на русском языке, десять постов подряд с твоим лицом.
— Я не хотел, чтобы прям столько внимания было, но спасибо им за такой прием, за то, что не просто новый игрок и все, а показывают болельщикам. Я должен это внимание оправдать. Круто. Но, честно, не хотелось такого ажиотажа.
— Мне кажется, очень важно здесь — говорить. В Европе, в Испании футболисты дают развернутые ответы, они говорят свое мнение и свободно могут его выражать. Мне кажется, здесь ты должен этому научиться.
— Я это заметил, потому что испанцы много говорят. Даже по первому дню заметил, что все хотят разговаривать. Никто не молчит.
— Как ты провел первую тренировку в испанском клубе?
— Супер! Познакомился со всеми, все дружелюбные, хорошо меня приняли. Говорят, что мне тут очень понравится, что крутой город, крутая лига. Сказали: «Просто кайфуй и все». Общаемся на английском. На удивление, нормально понимаю, не ожидал даже. Мы одно время с Костей (Тюкавин. - Прим. «СЭ») занимались английским, но потом бросили. Однако с партнерами по команде говорили на английском. Испанский? Не довелось. Скорее [испаноговорящие ребята] учили русский, чем мы испанский.
— У тебя будет здесь переводчик?
— Не будет. Страшно ли? В целом нормально, единственная проблема — понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Сегодня мне Микель с этим помог. Микель Ойярсабаль, капитан команды, переводил мне на английский. Я говорю, они какие-то слишком дружелюбные, прям открытые, даже чересчур. (Смеется.) Даже мне, не особо коммуникабельному, было не особо сложно. Они там начали вопросы задавать, я им в ответ. Пришел Траоре, правый защитник, разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер! Знаю ли мат на испанском? Конечно. Ребята-латиносы в Москве матерились, я слышал. У тренера через каждое слово «пута мадре» («твою мать»).
— После не получившегося трансфера в «Челси» ты провел не лучший год. Согласен?
— Да.
— И была популярная история, что Арсен разочаровался, стал меньше времени уделять футболу, появились новые мысли в голове — гулянки, машины, рестораны. Как прошел этот год для тебя?
— Нормально. Было ли то, что говорили? Всегда будут говорить. Мне закопаться в яму? Пережил такой момент, ничего страшного. Кто говорит об этом? Кто сидит дома и у них вся жизнь в том, чтобы написать какой-то гневный комментарий? Пусть пишут. Меня это никогда не задевало, на это не обращал внимания.
— Но что было лишним в прошедшем сезоне?
— Все было в совокупности. От меня ждали, что буду играть как Рональдиньо, всех радугой обводить. Но и в целом тот год для команды получился неудачным. Не считаю, что только я провалил сезон. По статистике, больше всех в команде сделал [результативных действий] (Захарян в сезоне-2022/23 набрал 13 баллов по системе «гол+пас», у Федора Смолова — 15 баллов. - Прим. «СЭ»). Год такой получился у команды. Мы не просто так заняли 9-е место в чемпионате России. Это был не лично мой провал, хотя по игре не очень хорошо выглядел в прошлом сезоне.
— Что помогло справиться с общественным негативом?
— Хорошие сборы с хорошим тренером. Много бегали, много физических упражнений было. Хорошее восстановление. И появились силы, желание, перезагрузился после отпуска. Провел хороший матч на сборах, что еще сильнее помогло. За счет этого справился. Куда ездил в отпуск? В Сочи ездил. А потом впервые в Армению полетел. Поездил, посмотрел разные места, очень понравилось. Перезагрузился за время отпуска.
— Ты в этом году сыграешь в Лиге чемпионов. Какие ощущения от этого?
— Это воплощение мечты в реальность. Хочу услышать гимн Лиги чемпионов вживую. Надеюсь, когда-нибудь в жизни сыграю в финале ЛЧ. Если оценивать по десятибалльной шкале, это было бы на десяточку.
— А с кем бы хотел сыграть в этой Лиге чемпионов?
— Наверное, «Интер» с Генрихом Мхитаряном. Было бы прикольно сыграть с кумиром детства, следил за ним во всех клубах. Было бы символично. Почему у него получилась такая карьера в Европе? Наверно, максимально раскрыл свой талант, плюс рано уехал в Европу. Не могу сказать, что мы часто переписываемся, но контакт есть, пару раз общались. Он мне давал совет, но какой, говорить не хочу.
— Как тебе атмосфера на матчах в чемпионате Испании?
— Стадион и атмосфера — классные. Соскучился по болельщикам и такой живой атмосфере, очень круто. Все так реагируют на любое движение! Чемпионат Испании? Ты сам видел, что тут атака на атаку. Игра без центра поля, супер, мне очень нравится.
— Против какого игрока хочешь сыграть в Испании?
— Команды, понятно, две («Реал» и «Барселона». - Прим. «СЭ»). Но мне было бы интересно сыграть против Гризманна. Все-таки есть какая-то предыстория. Он мне писал в социальных сетях. И недавно тоже было — спрашивал по поводу трансфера, планов. Это было месяца два назад.
— Ты чувствуешь некую ответственность? В том плане, что ты представляешь российский футбол в Европе.
— Пытаюсь себя не ловить на этих мыслях. Какой в этом смысл? Еще себе добавлять ответственности. Я спокойно приехал играть в футбол, тренироваться, делать свою работу, а там уже как получится. Но я уверен, что все будет нормально.
— А с точки зрения внутренней ответственности, что ты русский футболист, который переехал играть в Испанию? Это же давление.
— Не я первый, не я последний, думаю. Возможно, есть какие-то ожидания от меня, но я не пытаюсь на этих мыслях себя загнать. Спокойно к этому отношусь.
— Давай пять следующих трансферов российских футболистов в Европу. И куда?
— Хотел бы видеть Костю Тюкавина в Испании. Серега Пиняев, думаю, тоже в Испанию. Он в атаку любит играть, это чисто его футбол. Думаю, Карпукас. Он хороший футболист. Возможно, в какую-нибудь Италию. Ему бы подошло. Ярик Гладышев, надеюсь, тоже будет. И Эдуард Сперцян тоже уедет. Куда он? Та же Испания, думаю.
— Ты всех в Испанию зовешь?
— В Италии более оборонительный футбол, поэтому я Карпукаса туда. У него там сто отборов за сезон. Думаю, ему бы там хорошо было.
— А Гладышев куда?
— Думаю, он сможет в Англии выдержать. Габаритный парень.
— Твоя мечта, которую ты бы хотел купить за деньги?
— Купить бабушке дом в Майами. С детства такая поговорка у нас: «За тату и за Майами» («За бабушку и за Майами». - Прим. «СЭ»). Когда я ехал на игру, она это говорила. Я забивал, и бабушка отмечала: «Видишь, работает». Она и сейчас перед матчами пишет. Поэтому мечта такая. Какой бюджет? Я думаю, там недешево. Миллиона два долларов, три. Это на бабушкин вкус будет. Думаю, у нее запросы неплохие будут.
— Что для тебя деньги?
— Деньги — возможность спокойно жить и заниматься своим делом. Не было бы денег, не было бы, условно, бутс, хорошей формы, хорошего восстановления. Это тоже помогает. Как бы ни говорили, что деньги не самое важное, но это важно. Можно сказать, что меня они мотивируют.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -