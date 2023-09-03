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Сегодня, 16:00

Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси

Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым юным игроком в истории ла лиги
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
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16-летний юниор в центре внимания.

В канадском хоккее обязательно должен быть The Next One — иными словами, наследник, преемник, продолжатель дела Уэйна Гретцки. Сейчас это стало уже не обозначением исключительности, а скорее нарицательным термином — в «некстваны» записывают если не любого юниора с большим потенциалом, то как минимум многих.

В «Барселоне» тоже должен быть свой The Next One. Понятно, после кого. И точно так же понятно, что второго такого, как Лионель Месси, все равно не будет — талант аргентинца уникален. Но клубу — не только как спортивному проекту, но и как глобальному бренду — нужен «некстван». Новый герой, которого в том числе можно будет в хорошем смысле продавать. Кастинг на эту роль ведется не первый год. Казалось, идеальный кандидат — Ансу Фати, который даже получил сакральную майку с 10-м номером, но после череды травм его карьера находится если не в тупике, то явно нуждается в перезагрузке.

Да, есть Педри и Гави, но при всей своей крутости они, во-первых, другого амплуа и больше про Хави и Андреса Иньесту — творят магию, но не дают шоу-тайм. Во-вторых, Педри — уроженец Канарских островов и попал в «Барселону» уже в 17 лет, а Гави, хоть и прошел через Ла Масию, родом из Андалусии и первые шаги делал в академии «Бетиса», перебравшись в Барселону в 11 лет.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Именно поэтому Ламин Ямаль — идеальная кандидатура для The Next One. Левша. Играет на правом краю атаки, яркий дриблер и любит смещаться в центр. Уже неплохие вводные. А еще он — на сто процентов свой. Ямаль родился в Эсплугес де Льобрегат — районе, который входит в муниципалитет Барселоны. До центра города — всего 10 км. А еще Эсплугес де Льобрегат как раз на полпути между «Камп Ноу» и тренировочной базой «Барселоны». В Ла Масию Ямаль попал в шесть лет, и прошел все стадии обучения, пусть и с опережением.

Кроме того, сын выходцев из Марокко и Экваториальной Гвинеи уже собрал несколько рекордов. Ямаль — самый юный игрок в истории ла лиги. Он дебютировал за основу «Барселоны» в конце апреля этого года в возрасте 15 лет и 290 дней. Для сравнения: Гави впервые сыграл за первую команду в полные 16 лет, а Месси — в 17. Ямаль вышел на замену в игре с «Бетисом» и (пусть сине-гранатовые вели со счетом 4:0 и у соперника было девять человек на поле) -произвел сильное впечатление.

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Межсезонье Ямаль уже на постоянной основе провел с первой командой «Барселоны. Он выходил на поле в трех из четырех товарищеских матчах и в игре с «Тоттенхэмом» (4:2) даже отметился голевой передачей. Насыщенное лето дополнилось и выступлением за юношескую сборную Испании (U-17) на чемпионате Европы: там Ямаль в пяти матчах собрал четыре гола и две передачи.

А в новом сезоне уже 16-летний на тот момент вундеркинд стал самым юным игроком в истории ла лиги в XXI веке, вышедшим в стартовом составе: историческое событие случилось в матче второго тура с «Кадисом» (2:0). Никакими действиями, которые попадают в протокол, Ямаль не отметился, но выдал хороший перформанс: за 85 минут на поле коснулся мяча 58 раз, сделал 34 передачи (85% точных), совершил четыре передачи с фланга в штрафную и четырежды пошел в дриблинг (три раза успешно). Мог и забить, но на 28-й минуте «Кадис» выручил голкипер Конан Ледесма.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Через неделю против «Вильярреала» (4:3) все было еще более впечатляюще: выход в стартовом составе и две голевые передачи. И уровень ожиданий стал еще выше.

Когда Ямаль выходил на поле в дебютном матче с «Бетисом» весной, трибуны тогда еще «Камп Ноу» встречали его овацией — на поле выходил не просто паренек из академии, а главная надежда клуба, самая яркая молодая звезда.

Ямаля окружал хайп, когда ему было 15. Он успел вляпаться в неприятную историю еще до своего дебюта.

«Барселона» хотела заключить с ним полноценный профессиональный контракт этим летом, когда Ямалю исполнилось 16 (день рождения у него 13 июля). Переговоры начались еще весной 2022-го, когда дела игрока (оцените, у парня в 14 лет уже был агент) вел Иван де ла Пенья (экс-игрок «Барселоны» рубежа веков). Он же, к слову, представляет интересы Гави и Эрика Гарсии. Но в марте Ямаль решился на резкий шаг: свои услуги ему предложил великий и ужасный Жорже Мендеш, и юниор перешел под крыло португальского суперагента. Впрочем, на намерения «Барселоны» это никак не повлияло, но каталонцам нужно разобраться со своими проблемами — еще памятно, как они не могли перерегистрировать Гави. Пока новый контракт еще не подписан.

16-летний полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль. 16-летний Ямаль зажег в безумном матче «Барселоны», 200 побед Гвардиолы, команда Кузяева отыгралась с 0:2

Другая история: исключение из состава сборной Испании U-17 в феврале этого года из-за нарушения дисциплины (кроме него, выгнали еще двух человек). Впрочем, конфликт быстро разрешился, и Ямаль зажег на июньском чемпионате Европы. Впрочем, те, кто работал с игроком, говорят, что Ламин вовсе не скандальный парень.

«Он никогда не был конфликтным игроком. У нас в Ла Масии есть ребята, которые притягивают неприятности, но Ламин не из таких, это точно. Возможно, он еще немного наивен и что-то сделал не так, и это послужит ему уроком. Все делают ошибки, но не думаю, что он создаст много проблем в этом отношении», — рассказывал Жорди Фонт, тренировавший Ямаля в Ла Масии.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Впрочем, окружающий хайп делает Ламина сильнее и увереннее в себе. Показательная история была перед игрой с «Кадисом», где Ямаль впервые должен был выйти в основе. Ее рассказывал журналистам Хави.

«Что я помню о своем дебюте? Честно, я был в ужасе. Я был очень сильно напуган. Я даже не знал, что мне нужно делать», — рассказывал главный тренер «Барселоны», вспоминая о своем первом матче в основе, который был в 1998 году, за 25 лет до Ямаля.

«Когда Луи ван Гал вызвал меня и сказал, что я буду играть в старте, я испугался. И, если честно, я не вижу сейчас такого у молодых. Они сейчас другие. Сейчас ребята вроде Ламина... У них иной менталитет, они храбрее, чем были мы в их возрасте», — продолжал Хави.

«Конечно, мы должны заботится о Ламине, но, думаю, что он готов играть за основу, и мы не боимся доверять молодым ребятам вроде него», — заключил он уже после матча с «Кадисом».

Две передачи с «Вильярреалом» повысили уровень хайпа вокруг Ямаля и ожиданий от него. Пока он, кажется, справляется в том числе и потому, что за последние пару лет привык быть в центре внимания как самый яркий проспект «Барселоны». Очевидно одно: Ламин — лишний и довольно весомый повод включать трансляции матчей сине-гранатовых.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
ФК Барселона
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
5
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
6
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
7
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
8
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
9
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
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 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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Кадис – Вильярреал
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2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
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