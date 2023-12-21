Колосков: «Суперлига — это не наша история, российских клубов там не будет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможно участии российских клубов в Суперлиге.

«Во-первых, пока что этой лиги не существует. Впереди еще масса бумажной работы, согласований, поэтому пока рано о чем-то говорить. Что касается российских клубов в Суперлиге, то мне кажется, нас там не будет. Суперлига — это не наша история. Там будут представлены клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет. Плюс мы пока под санкциями. Как бы всем нам не хотелось, но нас там не будет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.