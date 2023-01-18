Тукманов: «Черышев не поможет «Торпедо» остаться в РПЛ»

Сегодня, 15:07
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в московскую команду.
Ранее сообщалось, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Торпедо».
«Черышев не так давно выступал за сборную России. Никто не знает, насколько ему будет интересно играть в команде, которая борется за выживание. Это все слухи. Надо дождаться официального заявления о переходе Черышева в «Торпедо». Денис обладает определенными качествами. Конечно, он бы пригодился «Торпедо». Но я не думаю, что Черышев сможет помочь автозаводцам остаться в РПЛ. Руководству надо готовить команду на перспективу», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
Действующее соглашение Черышева с венецианским клубом рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования