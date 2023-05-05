«Хеккен» хочет подписать полноценный контракт с Ларсеном

«Хеккен» заинтересован в подписании полноценного контракта с полузащитником «Пари НН» Ларсом Ларсеном, сообщает «РБ Спорт». 24-летний норвежец на правах аренды выступает за шведский клуб и готов перебраться в него на постоянной основе.

Весной 2022 года Ларсен приостановил контракт с нижегородским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Ларсен перешел в «Пари НН» из «Мьендалена» в феврале 2022 года и успел сыграть в 5 матчах. Контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.