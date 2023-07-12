Источник: «Фейеноорд» заинтересован в подписании Захаряна

Журналист Фабрицио Романо сообщил на своей странице в Twitter об интересе «Фейеноорда» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. 20-летний россиянин является одним из игроков, которого хочет подписать клуб этим летом.

Также отмечается, что «Аякс» следит за ситуацией с Захаряном, действующий контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.