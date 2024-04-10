Источник: «Урал» может купить бразильца Рикардиньо из «Левски»

«Урал» интересуется нападающим «Левски» Рикардиньо, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, екатеринбуржцы прошедшей зимой связывались с болгарской командой по поводу форварда. Переход не состоялся, потому что клубы не смогли договориться по цене. Уральцы повторят попытку приобрести бразильца в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний Рикардиньо сыграл 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2025 года.