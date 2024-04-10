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Сегодня, 18:45

«Краснодар» может купить бразильского вратаря «Гремио» Грандо

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«Краснодар» интересуется голкипером «Гремио» Габриэлем Грандо, сообщает Gremio Avalanche.

По информации источника, вратарь потерял место в основе своей команды и уже не входит в планы тренерского штаба.

В прошлом сезоне 24-летний Грандо сыграл 31 матч в бразильской серии А и пропустил 51 мяч. 5 раз он сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Гремио» рассчитан до конца декабря 2026 года.

«Краснодар» занимает второе в чемпионате России, набрав 43 очка в 22 матчах.

Источник: Gremio Avalanche
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ФК Краснодар
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