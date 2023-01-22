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Трансферы

Сегодня, 21:06

«Марсель» близок к трансферу Илича из «Вероны»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Вероны» Иван Илич может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего серба претендует «Марсель». Личный контракт уже согласован, игрок может остаться в «Вероне» до конца сезона.

В текущем сезоне Илич провел 11 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость в 13 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
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Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

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ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Верона
ФК Марсель
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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