«Марсель» близок к трансферу Илича из «Вероны»

Полузащитник «Вероны» Иван Илич может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего серба претендует «Марсель». Личный контракт уже согласован, игрок может остаться в «Вероне» до конца сезона.

В текущем сезоне Илич провел 11 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость в 13 млн евро.