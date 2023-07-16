Грушевский: «Фернандес даже в глазах болельщиков «Зенита» выглядит, мягко говоря, пустобрехом»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» прокомментировал переход экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

— Марио Фернандеса многие армейские болельщики теперь считают предателем. Вы тоже?

— Предательство — слишком сильное понятие. Оно из более весомых жизненных ситуаций. А Марио поступил глупо. Точнее, совершил череду глупых ошибок. В результате даже в глазах болельщиков «Зенита» выглядит, мягко говоря, пустобрехом. Человек не раз повторял, что в России будет играть только за ЦСКА — и на тебе...

— Да уж.

— Поражаюсь его агенту. Сначала заключил такой контракт с «Интернасьоналом», что Марио пришлось платить неустойку за разрыв соглашения — 365 тысяч евро. Почему не помог игроку избежать этой ловушки? Ну а дальше за спиной ЦСКА провел переговоры с «Зенитом».

— В Питере уверяют, что вступили в переговоры с Фернандесом лишь после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.

— «Зенит» давно мечтал приобрести Марио. Это была идея фикс. В свое время клуб дважды делал ЦСКА очень выгодные в финансовом смысле предложения, но получал отказ. Впрочем, в нынешней ситуации я бы больше винил агента, а не руководителей «Зенита». Хотя и они повели себя не совсем корректно. В прошлом году ЦСКА пошел навстречу Марио, отпустил в Бразилию — несмотря на действующий контракт. А тот повел себя непорядочно, взял и кинул клуб. Все это и дает мне основания — не юридически, а морально — упрекать «Зенит». Хотя не удивлюсь, если он с Марио намучается.

— Это почему?

— Мне кажется, Фернандес не будет счастлив в «Зените». Да и не факт, что принесет пользу с игровой точки зрения. Даже в Петербурге многие болельщики не в восторге от этого перехода. Вот какой у Марио был образ до последних событий? Светлый человек и прекрасный футболист.

— Так. И что?

— Образ светлого человека разрушен. Полагаю, образ прекрасного футболиста тоже в итоге пострадает.

По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.