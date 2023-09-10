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Сегодня, 20:29

Советник президента «Барселоны»: «Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, рассказал, почему форвард «Интер Майами» Лионель Месси не вернулся в команду в летнее трансферное окно.

«Возможно ли было возвращение о Месси? Я думаю, что да. В тех условиях, о которых говорили, да. Если бы ему хотелось вернуться, он бы приложил усилия для этого. В конце концов, каждый решает пойти туда, где у него есть свои мечты и свой проект. Он уехал в США. Он выглядит счастливым со своей семьей», — цитирует Масипа Sport.es.

У 36-летнего аргентинца в летнее трансферное окно истек контракт с «ПСЖ». После этого Месси перешел в «Интер Майами». Он провел за новую команду 11 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
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