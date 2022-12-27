Месси, Салах и целый отряд футболистов «МЮ». Кто больше всего подешевел в европейских топ-5

Итоги года, по данным Transfermarkt.

«СЭ» продолжает подведение итогов года. В этом материале мы расскажем про игроков, которые больше всего подешевели в топ-5 лигах Европы.

АПЛ: половина самых подешевевших — из «МЮ»

В АПЛ больше всех потерял в рыночной стоимости Маркус Рэшфорд. Нападающий «МЮ» провалил прошлый сезон: долго восстанавливался после травмы, выпал из основы и записал на свой счет всего семь результативных действий в 32 матчах (пять голов и два ассиста). В этом сезоне Рэшфорд показывает более уверенную игру, но от мощного падения стоимости это его не спасло. Теперь Маркус стоит 55 миллионов евро — на 30 миллионов меньше, чем год назад.

Также в топ-3 подешевевших два других представителя «МЮ» — Джейдон Санчо и Рафаэль Варан. Санчо не смог заиграть на том уровне, какого от него ждали после феерии в дортмундской «Боруссии». В итоге Джейдон потерял за год 25 миллионов евро. На столько же упала рыночная стоимость Рафаэля Варана, который получил несколько травм после перехода в «МЮ» и пока далек от уровня, который показывал в «Реале».

Турок Чаглар Сеюнджю из «Лестера» за год подешевел вдвое — его рыночная стоимость упала с 45 до 22 миллионов евро. Турецкий защитник провел в этом сезоне всего два матча, хотя еще недавно им интересовались европейские топ-клубы. Теперь «лисы» делают все, чтобы избавиться от Сеюнджю.

Также из тех, кто вошел в топ-10 подешевевших игроков АПЛ, стоит отметить Мохамеда Салаха и Н'Голо Канте. В случае с Салахом сказался возраст (в июне ему исполнится 31 год), а Канте к этому фактору добавил еще и травму, из-за которой пропустил большую часть сезона. Оба подешевели на 20 миллионов евро.

Кроме того, в список попали еще три представителя «МЮ» — Аарон Ван-Биссака (-20 миллионов), Гарри Магуйар (-18 миллионов) и Антони Марсьяль (-17 миллионов). Первый практически не играет из-за травм, а у Марсьяля и Магуайра банальный спад.

Маркус Рэшфорд. Фото AFP

Бундеслига: форварды дешевеют

В чемпионате Германии тренд на удешевление форвардов — в топ-10 их сразу пятеро. На первом месте Тимо Вернер, чья рыночная стоимость упала вдвое (с 50 до 25 миллионов евро). Он начал дешеветь, когда еще принадлежал «Челси». После возвращения в «Лейпциг» Вернер заиграл чуть лучше, но спрос на него явно упал.

На втором месте Садио Мане. «Бавария» отдала за сенегальца всего 32 миллиона евро, что также сказалось на его рыночной стоимости. Кроме того, в апреле Садио исполнится 31 год. Теперь Мане стоит 60 миллионов евро, что на 25 меньше, чем год назад.

Подешевели также Андре Силва и Сердар Азмун, хорошо знакомый нам по выступлениям в РПЛ. После перехода в «Лейпциг» Силва не так результативен, как это было в «Айнтрахте», а Азмун за год в «Байере» принял участие лишь в 22 матчах, причем чаще всего выходил на замену. Сердар забил всего один мяч и еще три раза ассистировал своим партнерам. Силва и Азмун подешевели на 14 и 13 миллионов евро соответственно.

Также стоит отметить падение рыночной стоимости Рафаэла Геррейру, Торгана Азара («Боруссия» Д) и Дани Ольмо («Лейцпиг»). Результативность Геррейру, которая была аномальной для крайнего защитника, заметно упала. Азар же окончательно выпал из основы «Боруссии», а Ольмо уже не так интересен топ-клубам, как раньше.

Тимо Вернер. Фото Global Look Press

Серия А: Лукаку «впереди» всех

Самым подешевевшим игроком чемпионата Италии (и топ-5 лиг в целом) стал Ромелу Лукаку — за год он потерял 45 миллионов евро! Виной тому ужасный этап карьеры бельгийца в «Челси» и скандалы, которые его в это время окружали. А ведь еще недавно лондонцы вывалили за него 113 миллионов евро.

Помимо Ромелу, в топ-10 попали два его партнера по «Интеру» — Стефан де Врей и Робин Гозенс. Уровень игры голландца упал, а в феврале ему исполнится 31 год. Как итог — снижение рыночного интереса и удешевление на 30 миллионов евро. Гозенс потерял 17 миллионов из-за того, что в последнее время получает крайне мало игрового времени. Во многом это вызвано серьезной травмой, которую получил Робин в октябре прошлого года (повреждение подколенного сухожилия).

Погба подешевел на 20 миллионов евро. Француз слишком много времени проводит в лазарете, что не могло не сказаться на его рыночной стоимости. В этом сезоне Погба еще ни разу не появился на поле. Столько же потерял Пауло Дибала, даже несмотря на то, что проводит неплохой сезон в «Роме». Тут тоже сказались травмы: за календарный год аргентинец пропустил 22 матча из-за различных повреждений.

Джорджиньо Вейналдум должен был стать лидером центра поля в «Роме», но полученная еще до дебюта серьезная травма перечеркнула эти планы. 32-летний голландец был не слишком ярок в «ПСЖ», а за «Рому» провел пока всего один матч — умудрился сломать ногу на тренировке. Вейналдум подешевел на 13 миллионов евро за год, как и его одноклубник Андреа Белотти. Некогда один из лучших нападающих серии А в 17 матчах за римлян смог отличиться всего два раза.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

Ла лига: падение «Атлетико»

В чемпионате Испании ситуация почти та же, что и в АПЛ. Там была половина игроков из «МЮ», а в ла лиге — шесть представителей «Атлетико». По 25 миллионов евро потеряли Маркос Льоренте, который серьезно сдал после чемпионского сезона, и герой ЧМ Антуан Гризманн. Французу в марте исполнится 32 года, его переход из «Барсы» в «Атлетико» обошелся в 20 миллионов евро. Эти два фактора пока перевешивают выступление Гризманна на ЧМ-2022 и то, как он проводит текущий сезон.

Также в топ-10 Коке, Ян Облак, Сауль Ньигес (по -20 миллионов) и Марио Эрмосо (-16 миллионов). Облак уже не так спасает, как раньше, а Коке скоро исполнится 31 год. Ньигес и Эрмосо проводят нынешний сезон неудачно, как и весь «Атлетико».

Стоит отметить падение рыночной стоимости Мемфиса Депая и Юссефа Эн-Несири. Они подешевели на 25 миллионов евро, причина банальная — упала результативность. Чуть меньше (20 миллионов) потерял Френки де Йонг из-за игрового спада и потери твердого места в стартовом составе «Барселоны».

Антуан Гризманн. Фото Global Look Press

Лига 1: подешевел даже Месси

На первом месте в списке самых подешевевших игроков чемпионата Франции полузащитник Жордан Верету (-16 миллионов евро). Он не слишком успешно провел вторую часть сезона-2021/22 в составе «Ромы» и перешел в «Марсель» за 11 миллионов.

По 15 миллионов евро потеряли три представителя «ПСЖ» — Неймар, Джанлуиджи Доннарумма и Карлос Солер. Причины у всех разные: Неймар подешевел из-за возраста, Доннарумма — по причине снижения рыночного спроса и нестабильных выступлений, а Солер — из-за того, что перешел в «ПСЖ» за 18 миллионов евро.

Также стоит отметить Николя Пепе, который теперь стоит 22 миллиона. А ведь летом 2019 года он переходил в «Арсенал» за 80! Бен Йеддер подешевел из-за возраста (32 года) и снижения результативности. Хавбек «Лиона» Уссем Ауар теперь стоит 20 миллионов евро — на 12 меньше, чем год назад. Им интересовались топ-клубы Европы, а теперь рыночный спрос на полузащитника заметно упал.

Вы можете не поверить, но снизилась стоимость даже у Лионеля Месси! За год он потерял 10 миллионов евро, но здесь, конечно же, сказался возраст — аргентинцу уже 35 лет. Тем не менее Месси остается самым дорогим игроком мира в своей возрастной категории (50 миллионов евро).