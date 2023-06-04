Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане

Разбираемся, какие варианты продолжения карьеры есть у великого аргентинца.

6 июня

В субботу вечером парижская история Лионеля Месси подошла к концу. Прощание получилось таким же скомканным, как и вся вторая часть сезона. Свист части фанатов в момент объявления состава и на церемонии награждения чемпионов, упущенный стопроцентный момент при счете 2:2 и унизительное поражение от «Клермона», который ухитрился на «Парк де Пренс» отыграть отставание в два мяча.

Символичными получились и последние мгновения Месси в футболке «ПСЖ». Особенно его штрафной на последней добавленной минуте, когда весь стадион просил чуда, но увидел магию в исполнении вытащившего мяч из верхнего угла вратаря. А потом — разошедшаяся по Сети гримаса полного недоумения после финального свистка. Неужели это тот же Лео, который полгода назад поднимал над головой Кубок мира и выглядел самым счастливым человеком на земле?

Впрочем, Париж — уже перевернутая страница. Если убрать эмоции, на ней останутся записи о трех трофеях (два чемпионства и Суперкубок Франции), 32 голах и 35 результативных передачах. Дальше — новая жизнь. И бесконечные обсуждения вариантов развития событий не прекратятся ровно до тех пор, пока Лео не поставит подпись под контрактом с новым клубом.

Первым в новостной гонке на старт вышел Diario Sport. Еще накануне это издание утверждало, что «Интер Майами» обещает Месси четырехлетний контракт на 200 миллионов евро. Сутки спустя информация обновилась — по новым данным, «Аль-Хиляль» готов представить Месси в качестве новичка клуба уже 6 июня. В Саудовской Аравии, с которой аргентинца связывают коммерческие контракты в области туризма, якобы уже готовят грандиозную презентацию планетарного масштаба.

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«Барселона» и финансы

Единственное, чего не хватает, это согласия самого Месси. То есть — самого важного. И в «Барселоне» — но уже официально — звучат те же слова. Главный тренер сине-гранатовых Хави, с которым Лео связывают дружеские отношения, перед заключительным туром испанского чемпионата заявил, что очень хочет возвращения Месси и это приоритетная цель клуба.

«Я уже говорил с ним. Как я уже отмечал, все зависит от самого Лео», — признался Хави. Но допустил оговорку, что примет любое решение футболиста. Все-таки тренер лучше других знаком с финансовым положением клуба и знает о проблемах с ФФП, тогда как Месси не хочет ждать и затягивать с решением.

Однако информацию о жестком дедлайне до 6 июня серьезные источники не подтверждают. Напротив, всезнающий Фабрицио Романо утверждает, что в течение ближайшей недели сторона аргентинца рассчитывает получить официальное предложение от «Барсы». Та бы рада его сделать, но не может, не получив гарантий ла лиги на предмет регистрации контракта Месси.

Очевидно, что привести финансы в порядок каталонцы не смогут до конца июня. Их план подразумевает несколько серьезных продаж в течение первого летнего месяца, поэтому идеальный для них сценарий — из области предположений. Это некое соглашение с лигой, согласно которому клуб до определенного срока должен провести несколько трансферов на выход и заработать фиксированную сумму.

Одно время ходили слухи о 100 миллионах евро, и это серьезная задача для покидающего «Барсу» Матеу Алемани. Если же лига, как не раз случалось, пойдет на принцип, сбудется прогноз аргентинских инсайдеров, согласно которому Месси вообще может не дождаться предложения от сине-гранатовых. И это в ситуации, когда он готов к значительному сокращению зарплаты.

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Британская альтернатива

Если переговоры с «Барсой» сорвутся, останется три варианта развития событий. Либо «Аль-Хиляль», который не повышал ставки с апреля и предлагает прежние 400 миллионов в год. Либо МЛС, где обещают в восемь раз меньше. Однако оба варианта не вписываются в планы Месси как минимум до Кубка Америки-2024 выступать в Европе.

И варианты в Старом Свете точно будут. Романо, не называя конкретные варианты, утверждает, что в гонку за звездой готовы включиться несколько клубов. Однако более скромные источники на этом не остановились и развили тему с возможным переездом в АПЛ, впервые появившуюся в последних числах мая с подачи аргентинского издания Ole.

«Манчестер Сити» никто не называет, зато упоминают «Челси» и «Ньюкасл». В интерес синих можно поверить, помня, как Тодд Боэли хотел сделать сильный маркетинговый ход, однако Томас Тухель наложил вето на подписание Криштиану Роналду. Против лондонцев — стремление синих к омоложению команды и, что даже важнее, отсутствие Лиги чемпионов в новом сезоне.

Зато место в главном еврокубке может гарантировать «Ньюкасл», ранее изучавший варианты с приглашением Неймара. «Сорокам» нужно повышать узнаваемость, а реклама Саудовской Аравии никуда не денется благодаря владельцам клуба. В общем, для всех, кого волнует будущее Месси, ближайшее время будет интересным.