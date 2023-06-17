«Спартак» ищет замену Таварешу. Кузяева зовут в Турцию. «Реал» купит самого быстрого форварда бундеслиги

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«Спартак» летом будет искать левого защитника из-за травмы Томаша Тавареша. Португалец второй раз в карьере порвал крестообразную связку и выбыл на длительный срок. Все случилось на этой неделе в расположении молодежной сборной Португалии.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в «Спартаке» уже провели совещание и решили скорректировать трансферные планы — клуб сделает акцент на позицию левого защитника. А один из кандидатов — Артем Макарчук, который последние два сезона выступал за «Сочи».
«Спартак» и раньше следил за игроком, но из-за тяжелой травмы Таваршеа красно-белые могут приступить к активным действиям, чтобы подписать защитника «Сочи». От предыдущей травмы Тавареш восстанавливался больше семи месяцев, поэтому «Спартаку» обязательно нужна замена.
Далер Кузяев, чей контракт с «Зенитом» истекает в июне, в это трансферное окно может уехать в Турцию. Ранее сообщалось об интересе к россиянину от «Бешикташа».
Турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу в пятницу, 16 июня, сообщил о том, что клуб Суперлиги сделал Кузяеву официальное предложение о трансфере. Ранее издание Fotomaс утверждало, что Далеру могут дать контракт по схеме 2+1 с окладом в 1,8-2,2 миллиона евро.
Кузяев давно пытается уехать в европейский чемпионат и поэтому отказывался от продления контракта с «Зенитом» зимой. В 2020-м Далер уже пробовал перебраться в топ-чемпионат и даже контактировал с «Алавесом», но этот вариант сорвался. Россиянин тогда вернулся в «Зенит», с которым подписал новый контракт. Возможно, теперь у Далера все-таки получится осуществить мечту и начать европейскую карьеру.
«Реал» после ухода Карима Бензема изучает варианты для усиления позиции центрального нападающего. Килиана Мбаппе в Мадриде, судя по всему, не будет, поэтому «сливочные» переключились на других кандидатов.
Один из таких — тезка Бензема Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии», который может сыграть как на позиции вингера, так и чистого нападающего. По данным Bild, испанский клуб уже связался с представителями футболиста.
Отмечается, что «Реал» ищет быстрого игрока в атаку, поэтому заинтересован в Адейеми. Форвард «Боруссии» в прошедшем сезоне установил рекорд бундеслиги по набранной скорости — 36,7 км/ч.
«Реал» ранее уже купил у «Боруссии» Джуда Беллингема за сумму свыше 103 миллионов евро без учета бонусов. И теперь готов доплатить еще и за Адейеми — речь идет об отступных в 80 миллионов евро.
«Манчестер Сити» после требла ждет серьезное обновление: клуб могут покинуть Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Рияд Марез. «Сити» еще до финала Лиги чемпионов начал общаться с потенциальными новичками. Один из них — Маттео Ковачич из «Челси».
В начале июня инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок уже согласовал контракт с новой командой. А в пятницу, 16 июня, ESPN сообщил о договоренности между клубами. Трансфер Ковачича обойдется «Сити» в 34 миллиона фунтов стерлингов. Стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша. Переход ожидается в течение двух недель и, судя по всему, именно Ковачич станет первым новичком «Манчестер Сити» в летнее окно.
Другая цель «Сити» — защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол. Пеп Гвардиола летом может потерять еще и Эмерика Лапорта, поэтому намерен усилить центр обороны. Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость Гвардиола — 75 миллионов евро, но весной немецкие СМИ сообщали, что «РБ Лейпциг» не продаст своего лидера даже за 100 миллионов евро. Поэтому «Сити» придется серьезно потратиться, чтобы компенсировать потери в составе.
Другой манчестерский клуб тоже активен на рынке и хочет усилить линию защиты: по данным La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Левый фулбэк по итогам прошедшего сезона попал в символическую сборную чемпионата Италии, а «Милан» оценивает его трансфер минимум в 60 миллионов евро.
Сам Тео весной отмечал, что его все устраивает в «Милане» и он горд быть капитаном команды. Возможно, мнение француза изменилось из-за недавних перестановок в руководстве клуба: по информации Calciomercato, Эрнандес и еще несколько лидеров россонери недовольны тем, что технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара были отправлены в отставку.