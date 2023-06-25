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Агент Оздоева подтвердил интерес ПАОКа к игроку: «Фатих» не горит желанием отпускать Магомеда»

Агент Оздоева подтвердил интерес ПАОКа к игроку
Константин Белов
Корреспондент
Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника ФК «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос «СЭ» об интересе ПАОКа к игроку.

«Профессиональный игрок имеет контракт. У ПОАКа есть интерес к Оздоеву. Но для того, чтобы Магомед сделал следующий шаг в карьере, мы должны общаться с клубами. ПАОК действительно обращался по Оздоевву, он им интересен. Помимо этого клуба есть и другие, которые хотят Магомеда. Но «Фатих» не горит желанием отпускать игрока», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Магомед Оздоев
ФК ПАОК
ФК Фатих Карагюмрюк
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