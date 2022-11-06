Петржела отреагировал на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Адана Демирспор»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном расторжении контракта нападающего Артема Дзюбы с «Адана Демирспор».

«Здесь нечего оценивать, он вообще не играет. У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — сказал Петржела «СЭ».

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.