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Петржела — о возможном расторжении контракта Дзюбы: «Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там»

Петржела отреагировал на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Адана Демирспор»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном расторжении контракта нападающего Артема Дзюбы с «Адана Демирспор».

«Здесь нечего оценивать, он вообще не играет. У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — сказал Петржела «СЭ».

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
ФК Адана Демирспор
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