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Сегодня, 16:57

Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку на матч «Аданы Демирспор»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

34-летний россиянин впервые в сезоне-2022/23 оказался вне заявки команды на официальную игру. До этого футболист трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

На счету Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» состоится сегодня, 23 октября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 0
2-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Коньяспор
2
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Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч с «Коньяспор»