Отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну

Сегодня, 15:02
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об официальном предложении «Бешикташа» по его сыну.
«Сделал ли «Бешикташ» официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «СЭ».
Ранее турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере.
Контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до конца июня 2023-го. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.
В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.