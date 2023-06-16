Отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об официальном предложении «Бешикташа» по его сыну.

«Сделал ли «Бешикташ» официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Ранее турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере.

Контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до конца июня 2023-го. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.