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Турция

Сегодня, 15:02

Отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Далер Кузяев
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об официальном предложении «Бешикташа» по его сыну.

«Сделал ли «Бешикташ» официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Ранее турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере.

Контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до конца июня 2023-го. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

Далер Кузяев. В Турции поставили под сомнение новость об официальном предложении «Бешикташа» Кузяеву

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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