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Турция

Сегодня, 14:54

В Турции поставили под сомнение новость об официальном предложении «Бешикташа» Кузяеву

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный журналист Серкан Дикме прокомментировал корреспонденту «СЭ» интерес «Бешикташа» к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Бешикташ» действительно заинтересован в трансфере Далера Кузяева, но пока клуб не сделал официальное предложение. Скажем так, клуб пока не на этой стадии", — сказал Дикме «СЭ».

Ранее турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере.

Действующий контракт Кузяева с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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