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Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья»: во сколько и где смотреть прямую трансляцию матча 16 августа

«Манчестер Сити» встретиться с «Севильей» в рамках Суперкубка УЕФА 16 августа.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юссеф Эн-Несири (ФК «Севилья»).
Фото AFP
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В среду, 16 августа, в Афинах (Греция) победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с победителем Лиги Европы «Севильей» в рамках Суперкубка УЕФА-2023. Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что встреча должна была пройти в Казани. Исполнительный комитет УЕФА перенес матч из России в столицу Греции.

Видеотрансляцию «Манчестер Сити» — «Севилья» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало прямого эфира — 21.15 по московскому времени.

Для «Ман Сити» это уже второй финал турнира за две недели. 6 августа клуб из Манчестера проиграл в матче за Суперкубок Англии «Арсеналу» по пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, пенальти — 4:1.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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