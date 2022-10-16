Женская сборная России по футболу в ноябре сыграет два товарищеских матчах с Сербией

Женская сборная России по футболу в ноябре планирует принять участие в двух товарищеских матчах против команды Сербии.

«У нас в ноябре запланирован сбор в Сербии с двумя матчами против их сборной — 11 и 14 ноября. Февральские даты УЕФА никто не отменял — мы планируем сбор, место его проведения, скорее всего, — Турция. На апрельский сбор ищем спарринги. Что касается соперников, идет работа, пока конкретики нет», — приводит ТАСС слова главного тренера команды Юрия Красножана.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение временно отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

В 2022 году женская национальная команда по футболу провела два товарищеских матча с командой Белоруссии (2:0, 2:2).