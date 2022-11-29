22-летний Кудус — второй после Ахмеда Мусы самый молодой африканец, который отметился дублем в матче ЧМ

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус забил два гола в ворота Кореи (3:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Таким образом, Кудус в возрасте 22 лет и 118 дней стал вторым самым молодым африканцем, кто отметился дублем в матче ЧМ.

Самым молодым является экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, который в возрасте 21 года и 254 дней забил два гола в ворота сборной Аргентины на ЧМ-2014.