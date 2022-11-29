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Агент Барбоза — о пенальти в ворота Уругвая: «По новым трактовкам это 11-метровый»

Агент Барбоза считает, что арбитр правильно назначил пенальти в ворота Уругвая в матче ЧМ с Португалией
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Эпизод в штрафной.
Фото Reuters
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Агент Паулу Барбоза считает, что арбитр правильно назначил пенальти в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 с Португалией.

— У меня нет вопросов по судейству. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам.

Не думаю, что такая Португалия пройдет слишком далеко. Пока наш потолок — четвертьфинал. К сожалению, не выше. Надо прибавлять. Потенциал у этой команды есть, но нужно играть гораздо лучше, мощнее, — сказал Барбоза «СЭ».

Криштиану Роналду. «Это был не день Роналду. Криштиану расстроился, что не он забил гол». Взгляд из Португалии

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0
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Бразилия
Сербия
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0
B 25.11 13:00
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0
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Катар
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Нидерланды
Эквадор
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1
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2
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Франция
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П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
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0
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F 27.11 16:00
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Хорватия
Канада
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E 27.11 22:00
Испания
Германия
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1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 6.80 П2 17.0
-
-
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Эквадор
Сенегал
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-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
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П1 7.80 X 4.30 П2 1.50
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.00 X 3.50 П2 2.05
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.30 X 4.40 П2 1.51
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
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Хорватия
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Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
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-
E 01.12 22:00
Япония
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-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
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-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
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-
-
G 02.12 22:00
Камерун
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