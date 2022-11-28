Арабские музыканты исполнили русские мелодии для болельщиков ЧМ в Катаре

Сербские болельщики танцевали под мелодии русских песен, которые исполнили арабские музыканты перед началом матча между сборными Сербии и Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает РИА «Новости».

Организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка-малинка», «Катюша» под которые активно танцевали сербские болельщики. Отмечается, что выступления российских фольклорных коллективов проходят ежедневно на территории учреждений культуры Катара.

Кроме того, футбольные болельщики могут посмотреть спектакль «Лебединое озеро» на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, где пройдет финальный матч ЧМ.

28 ноября сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) В группе G обе команды набрали по одному очку, однако по дополнительным показателям выше находится африканская команда. В составе Камеруна забитыми мячами отличились: Кастеллетто, Абубакар и Шупо-Мотинг. За Сербию: Павлович, Милинкович-Савич и Митрович.

Лидером в группе G является Бразилия с тремя очками, опережая по дополнительным показателям команду Швейцарии.

2 декабря сборная Сербии встретится со Швейцарией, Камерун сыграет с Бразилией. Обе игры пройдут в 22:00 по мск.