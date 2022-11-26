Аргентина — Мексика: Месси открыл счет в матче

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 64-й минуте открыл счет в матче с Мексикой на чемпионате мира в Катаре — 1:0.

Анхель Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной, Месси принял мяч и пробил точно в нижний правый угол ворот.