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24 ноября, 14:13

Артем Ребров заявил, что будет поддерживать бывшего тренера «Спартака» Якина на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров заявил, что будет поддерживать главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина на ЧМ-2022.

Якин возглавлял красно-белых в период с июня 2014 по май 2015 года.

«На этом ЧМ я буду поддерживать еще одного важного человека в моей футбольной карьере. Мурата Якина. Какие у вас остались о нем воспоминания? Я свое главное расскажу чуть позже», — написал у себя в Telegram-канале Ребров.

Сборная Швейцарии по итогам жеребьевки ЧМ-2022 попала в группу G с Камеруном, Бразилией и Сербией.

Источник: https://t.me/koordinator32/574
Артем Ребров
Мурат Якин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
ФК Спартак (Москва)
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