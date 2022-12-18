Авраам Грант: «Скорее всего, финал ЧМ-2022 — последняя важная с турнирной точки зрения игра для Месси»

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

— Никто не может предугадать результат финала, — сказал Грант. — Это будет сложная игра. Аргентинцы играют очень хорошо, они прибавляли от игры к игре. Месси стал только лучше. Французы же как команда смотрятся немного сильнее, но, возможно, исход решит одна маленькая ошибка.

— Это может быть последняя игра Месси за сборную, исторический момент.

— Сейчас возраст не всегда показателен. Ведь видим такие примеры, как Златан Ибрагимович! Но, скорее всего, этопоследняя важная с турнирной точки зрения игра для Месси.

— Знаете ли вы о таком таланте, как Захарян?

— Я не знаю его.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря в Лусаиле (Катар) и начнется в 18.00 (мск).