Бенту считает, что сборная Португалии не так сильно зависит от Роналду

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Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что национальная команда уже не так сильно зависит от нападающего Криштиану Роналду.
«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», — приводит слова Бенту Noticiasaominuto.com.
На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил 1 гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.