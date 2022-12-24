Бенту считает, что сборная Португалии не так сильно зависит от Роналду

Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что национальная команда уже не так сильно зависит от нападающего Криштиану Роналду.

«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», — приводит слова Бенту Noticiasaominuto.com.

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил 1 гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.