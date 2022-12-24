Аргентинские фанаты создали петицию «Франция, хватить плакать»

Аргентинские болельщики создали онлайн-петицию «Франция, хватит плакать».

«После победы над в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина — чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси — лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок», — говорится в тексте заявления.

Ранее французские болельщики создали петицию с требованием переиграть финальный матч чемпионата мира в Катаре с Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти).

На данный момент петицию о переигровке матча подписало 218699 человек, в то время как аргентинская собрала 249708 подписей за 18 часов.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти. В этой игре Мбаппе оформил хет-трик.