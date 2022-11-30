Болельщицу задержали после матча Иран — США на чемпионате мира в Катаре

После завершения матча чемпионата мира-2022 между сборными США и Ирана (1:0) за пределами стадиона произошел инцидент между болельщиками и службой охраны правопорядка.

Девушка пыталась выяснить, за что задержали ее молодого человека и брата. В итоге полиция окружила ее, отсекли остальных и задержали даму.

Полицейские пытались выхватить телефон у корреспондента «СЭ», закрывали обзор и всячески мешали фиксировать свои действия.