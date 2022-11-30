Уэльс — Англия: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Англии переиграла Уэльс в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Маркус Рэшфорд оформил дубль, а также гол забил Фил Фоден.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Уэльс — Англия

Сборная Англии вышла в плей-офф турнира с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.