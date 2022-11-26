«Какая мерзость. И эти люди говорят о толерантности». Болельщики возмущены хамством американского футболиста на ЧМ

26 ноября, 13:00
Болельщики остались возмущены поведением полузащитника сборной США Уэстона Маккени в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Англии (0:0).
На 38-й минуте футболист должен был ввести мяч из аута. Перед тем, чтобы это сделать, он подошел к сидевшему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки об его манишку.
Фанаты в соцсетях выразили свое возмущение действиями Маккени.
«Как это может кого-то рассмешить? Это неуважение по отношению к человеку. Почему он не мог вытереть руки о свою майку или шорты?»
«Какая мерзость. И эти люди говорят о толерантности».
«Представьте, что было бы, если бы такое сделал футболист из Саудовской Аравии или Катара! Человеческие права, One Love и так далее... Одно лицемерие».
«Неуважительно и грубо, меня это выбесило».
«А потом они будут рассказывать другим, что такое процветание и развитие».
После двух туров сборная США занимает третье место в группе C с 2 очками. Англия лидирует с 4 очками, Иран идет на второй строчке (3 очка), Уэльс — на четвертом месте с 1 очком.
Ранее на ЧМ-2022 футболисты сборной Германии закрыли рты руками на командном фото перед матчем с Японией (1:2) из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.
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