«Какая мерзость. И эти люди говорят о толерантности». Болельщики возмущены хамством американского футболиста на ЧМ

Болельщики остались возмущены поведением полузащитника сборной США Уэстона Маккени в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Англии (0:0).

На 38-й минуте футболист должен был ввести мяч из аута. Перед тем, чтобы это сделать, он подошел к сидевшему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки об его манишку.

Уэстон Маккени вытирает руки о жилетку фотографа.

Фанаты в соцсетях выразили свое возмущение действиями Маккени.

«Как это может кого-то рассмешить? Это неуважение по отношению к человеку. Почему он не мог вытереть руки о свою майку или шорты?»

«Какая мерзость. И эти люди говорят о толерантности».

«Представьте, что было бы, если бы такое сделал футболист из Саудовской Аравии или Катара! Человеческие права, One Love и так далее... Одно лицемерие».

«Неуважительно и грубо, меня это выбесило».

«А потом они будут рассказывать другим, что такое процветание и развитие».

После двух туров сборная США занимает третье место в группе C с 2 очками. Англия лидирует с 4 очками, Иран идет на второй строчке (3 очка), Уэльс — на четвертом месте с 1 очком.

Ранее на ЧМ-2022 футболисты сборной Германии закрыли рты руками на командном фото перед матчем с Японией (1:2) из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.