Булыкин: «Сборной Франции неважно, какая у них группа»

26 ноября, 16:10
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Франция — Дания (19:00 мск) во втором туре группового турнира чемпионата мира в Катаре.
— Французы очень сильные, они это уже показали, — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина. — Я думаю, серьезного боя с датчанами не будет. Франция выиграет.
— Повезло действующим чемпионам мира с группой?
— Это один из маленьких факторов, которые влияют на что-то. Все равно, когда ты выходишь из группы, сталкиваешься с серьезными командами. Здесь, в принципе, не важно, какая у тебя группа.
— Юрий Семин считает, что Франция будет претендовать на золото турнира. Вы согласны?
— Да, Франция — один из фаворитов, которые уже в первых играх показали, что они серьезно настроены и очень хорошо выступают. Французы — претенденты на чемпионство.
В первом туре ЧМ-2022 Франция одержала волевую победу над Австралией (4:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования