Бушанов рассказал о состоянии Модрича перед матчем за третье место ЧМ-2022

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о физическом состоянии капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

Модрич был заменен в конце полуфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

«Тренерский штаб хорватов понимал, что уже 0:3 и отыграться невозможно. Оставалось 10-12 минут, они понимали, что будет еще матч за третье место и решили своему лидеру дать хоть чуть-чуть паузу», — приводит слова Бушманова «Газета.ru».

Также Бушманов с позиции своего тренерского и игроцкого опыта рассказал о значении лишних минут отдыха, которые получил Модрич.

«Это влияет. Это на самом деле влияет. Тем более учитывая, что перед этим хорваты провели два матча по 120 минут. Модрича меняли в 1/8 финала, но ему 37 лет, а он выполняет такой объем работы в каждом матче. Поэтому даже эти 12 минут, поверьте, тоже играют роль», — уверен Бушманов.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.