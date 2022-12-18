Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре Франция — Аргентина.

«На чемпионате мира ни за кого не болею, но интересно посмотреть, как с тактической точки зрения сыграют команды. У Франции есть Мбаппе, а у Аргентины — Месси. Нельзя именно под одного игрока выстраивать тактику. В этом матче все будет зависеть от того, как готовы команды. Это матч за первое место, где может быть все», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Финал чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.