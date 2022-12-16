Александр Горшков: «Может, энергия болельщиков всего мира поможет Месси принести Аргентине титул»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Обе сборные достойны финала. И составы сильные, и опыт есть. Бросается в глаза мотивация сборной Аргентины. Видно, что глаза футболистов горят. Франция играет сугубо прагматично, на результат. Но потенциал у Франции большой, в этой команде есть люди, способные сделать результат.

Все сведется к противоборству Месси и Мбаппе? Ну не то чтобы. Просто от них многое зависит. Каждый способен сыграть решающую роль. Болельщики всего мира, такое впечатление, даже те, которые не болеют за Аргентину, желают Месси победы на чемпионате мира. Чтобы он все-таки выиграл титул, о котором мечтает. Может, эта энергия людей вдохнет в него дополнительные силы, и это поможет Аргентине», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.