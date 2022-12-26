Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о нападающем национальной команды Франции Килиане Мбаппе.

Экс-игрок «Милана» одним словом описал игру француза в финале ЧМ-2022.

«Я считаю, что Мбаппе — это босс. Когда ты выступаешь под таким давлением, в том числе из-за того, что чуть не перешел в «Реал». А он просто продолжил забивать.

Он не попал в игру в финале чемпионата мира, Мбаппе не было видно на поле в течение 70 минут. А потом он просто забил дважды за две минуты», — цитирует Гуллита Ziggo Sport.

Мбаппе оформил хет-трик в финале ЧМ-2022 против сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти). Форвард с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

В этом сезоне он провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.