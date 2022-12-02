Штоффельсхаус о неудаче немцев на ЧМ-2022: «Вылет Германии отражает происходящее с футболом в стране»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

— Эрик, вылет на втором подряд чемпионате мира на групповой стадии — катастрофа для Германии?

— Не катастрофа, но большая неудача. И она — зеркало того, что происходит с футболом в стране. На родине, конечно, ждали куда большего. Трудно назвать точный диагноз, находясь за тысячи километров от расположения сборной, но очевидно, что этой команде не хватало того, что было раньше, — контроля над ситуацией, эффективности. Это отличало Германию. Сейчас же сборная могла классно играть 70 минут с Японией, но потом отключиться и пропустить дважды. Это же повторилось и с Коста-Рикой. Вы хорошо смотритесь на поле, создаете массу моментов, но забываете отправить мяч в сетку. Ну и, конечно, соглашусь с Бастианом Швайнштайгером — у команды сильные проблемы с обороной.

Пропустить пять голов в матчах с Японией, Испанией и Коста-Рикой, ни разу не сыграть на ноль — это чересчур. Считаю, что топ-уровня у сборной только один защитник — Рюдигер. В том числе и на стандартах. Остальные не тянут, допуская много ошибок. Ведь это не соперники разыгрывали такие классные комбинации, поражая ворота, — наши сами дарили эти возможности.

Германия заняла третье место в группе Е с 4 очками в 3 матчах. Немцы уступили ставшей второй Испании по разности забитых и пропущенных мячей.