Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:10

Часть игроков сборной Германии была раздражена политическим жестом перед матчем ЧМ с Японией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Илкай Гюндоган.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией обсуждали политические жесты, сообщает Sport1.de.

По информации источника, перед стартовым матчем чемпионата мира семь звездных игроков сборной Германии собрались в отеле в Дохе. На ней, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Томас Мюллер. Футболисты обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста на протяжении часа.

Отмечается, что некоторые игроки были раздражены этим обсуждением и предпочли бы не участвовать в таких акциях. По сообщению источника, речь идет о молодых игроках, которые на время ЧМ-2022 ограничили использование соцсетей или совсем перестали пользоваться ими.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Акция от&nbsp;футболистов сборной Германии на&nbsp;ЧМ-2022. Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/wm/2022/11/wm-2022-pikante-details-zur-mund-zu-aktion-der-deutschen-nationalmannschaft
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
12
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: ФИФА разрешила сборным поддерживать ЛГБТ-сообщества на матчах ЧМ-2022

Журова — о снятии запрета поддержки ЛГБТ на ЧМ-2022: «Допускаю, что было оказано давление на Катар»