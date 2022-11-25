Часть игроков сборной Германии была раздражена политическим жестом перед матчем ЧМ с Японией

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией обсуждали политические жесты, сообщает Sport1.de.

По информации источника, перед стартовым матчем чемпионата мира семь звездных игроков сборной Германии собрались в отеле в Дохе. На ней, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Томас Мюллер. Футболисты обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста на протяжении часа.

Отмечается, что некоторые игроки были раздражены этим обсуждением и предпочли бы не участвовать в таких акциях. По сообщению источника, речь идет о молодых игроках, которые на время ЧМ-2022 ограничили использование соцсетей или совсем перестали пользоваться ими.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.