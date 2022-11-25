Источник: ФИФА разрешила сборным поддерживать ЛГБТ-сообщества на матчах ЧМ-2022

ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообществ на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщают «Известия» со ссылкой на The Independent.

По данным источника, запрет будет снят во втором туре ЧМ-2022. Отмечается, что власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам не задерживать болельщиков в фан-зонах и на улицах. Впрочем, это касается только символики ЛГБТ, добавили в The Independent.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну и другим футболистам носить повязки в поддержку ЛГБТ.

После этого немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией (1:2) в первом туре ЧМ-2022. Тогда ФИФА разрешила капитанам сборных вместо повязок OneLove носить повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»).