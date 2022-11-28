ЧМ-2022, турнирная таблица группы G: Бразилия вышла в плей-офф

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе G.

Камерун и Сербия сыграли вничью со счетом 3:3, Бразилия победила Швейцарию (1:0) и вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Группа G И В Н П М О 1. Бразилия 2 2 0 0 3-0 6 2. Швейцария 2 1 0 1 1-1 3 3. Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4. Сербия 2 0 1 1 3-5 1

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22:00), Сербия — Швейцария (22:00).