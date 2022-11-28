Депутат Терюшков: «Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США»

Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию пресс-службы сборной США в соцсетях с национальным флагом Ирана без герба с каллиграфическим написанием слова «Аллах».

«Если можно упростить иранский флаг, то значит, это применимо и к другим флагам. Что скажут американцы, если вместо 50 звезд на их национальном флаге при графическом упрощении появятся 50 горошинок. США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами стран. Таким образом, они пытаются унизить всех, кто не согласен с ними. Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США, отстаивая священные признаки государственного суверенитета Исламской Республики Иран», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека. Однако позже пост был удален из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.

По информации Fars, Федерация футбола Ирана направила в Международную федерация футбола (ФИФА) официальную жалобу в связи с публикацией Федерацией футбола США иранского флага без герба.