Симеоне оценил игру Жоау Феликса на чемпионате мира-2022

25 ноября, 23:05
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру нападающего Жоау Феликса на чемпионате мира-2022. На турнире он играет за сборную Португалии.
«Я хорошо видел его игру. Для него это идеальный турнир, короткий, где видишь красоту, скорость, где влюбляешься в таких игроков, как он. Он выступил в соответствии с тем, что нужно команде, и он сыграл свою роль в трех голах», — приводит слова Симеоне Marca.
25 ноября Феликс отметился голом в матч Португалии против Ганы (3:2) в первом туре группового турнира ЧМ-2022. Следующий матч команда проведет 28 ноября против Уругвая.
Ранее пояивлась информация, что 23-летний футболист принял решение покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Контракт Феликса с мадридским клубом рассчитан до 2026 года.
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